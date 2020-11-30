Барнаул окутал туман, объявлена первая степень опасности

Сильный туман в Барнауле 30 ноября 2020 года. Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В Барнауле наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности, которые мешают рассеиванию вредных примесей в воздухе. А именно - отсутствие ветра.

– с 11.00 часов 30 ноября до 16.00 часов 1 декабря на территории г. Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, – сообщил региональный Гидрометцентр.

Рассеиванию вредных веществ препятствует штиль. Вредные вещества, которые вырабатывают заводы и печи, не рассеиваются и скапливаются в атмосфере. В связи с этим появляется туман (или дымка).

Отметим, что на дороге во время сильного тумана стоит быть внимательными - при плохой видимости возможен всплеск ДТП.

В Алтайском крае в первые дни декабря похолодает: ночью местами до -25... -27 градусов мороза, днем до -11… -16 градусов.