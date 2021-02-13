Барнаульцам показали, как делать валентинки

Участники мастер-класса освоили технику художественного вырезания из бумаги. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

14 февраля отмечается день всех влюбленных. Накануне праздника в Барнауле ТОС микрорайона «ВРЗ» совместно со специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения по Октябрьскому району решили показать, как правильно делать валенки. Они организовали для всех желающих мастер класс по изготовлению любовных открыток.

– На мастер-класс собрались те, кто пожелал сделать оригинальные подарки ко Дню всех влюбленных. Участники мастер-класса освоили технику художественного вырезания из бумаги и изготовили своими руками оригинальные валентики для своих вторых половинок, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

Кстати, для тех, кто еще не решил, как отметить День Святого Валентина, «Комсомольская правда» подготовила афишу мероприятий и список мест для идеального свидания.