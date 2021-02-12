В это воскресенье, 14 февраля, влюбленные, верующие в Святого Валентина, еще раз поклянутся друг другу в любви, но из-за мороза свидания придется перенести в какое-нибудь теплое и уютное местечко. Куда именно – читайте в афише «Комсомолки».ТеатрЗойкина квартира 18+Где: Алтайский краевой драматический театр в 17:30, ул. Молодежная, 15Стоимость: от 100 до 500 рублейПьеса уже несколько лет пользуется любовью зрителей. Спектакль расскажет о тридцатипятилетней Зое Денисовне Пельц, мечтающей уехать из России, но ведь на это нужны деньги. Тогда женщина решает открыть свой бизнес и устроить в квартире «показательную пошивочную мастерскую и школу для шитья прозодежды для жен рабочих и служащих». Однако ночью ателье превращается…КинотеатрLove 16+Где: сеть кинотеатров «Киномир», кинотеатр «Пионер»Стоимость: от 180 до 600 рублейКомедия с Сергеем Светлаковым в главной роли переносит зрителей в отель Love. Это лучшее место для проведения праздника 14 февраля. У каждого постояльца своя история в этот день: кто-то встретился с бывшим однокурсником, кто-то пытается найти пропавшую со связи жену, кто-то выискивает мужа, а кто-то мечтает о первой женщине.Дикая парочка 16+Где: сеть кинотеатров «Киномир», кинотеатр «Пионер»Стоимость: от 230 до 600 рублейЭнтони и Розмари живут по соседству. Они, как в сказке, созданы друг для друга, но счастью что-то мешает. В один миг Розмари уезжает с приезжим ухажеров Нью-Йорк, и у Энтони есть всего один шанс вернуть возлюбленную – уехать за ней.Кто-нибудь видел мою девчонку? 18+Где: сеть кинотеатров «Киномир», кинотеатр «Пионер»Стоимость: от 230 до 600 рублейГлавные герои, Сергей и Кира, считались самой красивой парой Санкт-Петербурга, пока Кира не сбежала в другой город, чтобы начать другую жизнь, а он не остался один. Вскоре мужчина умирает, и лишь спустя достаточно долго время Кира понимает, что никогда и никого не полюбит так, как Сергея.Пробежка 0+Где: старт в 12:00 от Часовни Святой Татьяны у АлтГТУ, ул. Кирова, 51АСтоимость: бесплатноЕще один вариант, как провести 14 февраля, особенно, если у вас нет половинки и вы не хотите грустить дома – отправиться на пробежку. Как рассказал барнаульский священник Александр Микушин, 14 февраля группа спортсменов пробежит по аллее Ленинского проспекта от Часовни Святой Татьяны до Знаменского монастыря. В Нагорном парке желающих оздоровиться ждет теплый чай и угощение.Дискотека и катания на пони 0+Где: парк «Изумрудный», проспект Комсомольский, 128Стоимость: бесплатно14 февраля в 14:00 начнется праздничная программа в барнаульском парке «Изумрудный» в честь Дня Святого Валентина. Гостей праздника ждут конкурсы и игры, веселая дискотека и бесплатные катания на пони. Также барнаульцы смогут сфотографироваться с собаками породы тибетский мастиф.Мастер-класс в гончарной 12+Где: Гончарная школа «Колокол», проспект Социалистический, 76Стоимость: от 1100 до 1500 рублейВ воскресенье, 14 февраля, барнаульская гончарная школа «Колокол» предлагает горожанам поучаствовать в двух мастер-классах. Первый стартует в 14:30, на нем вы сможете сделать своими руками сахарницу в форме тыквы, граната, желудя или кокоса. А во время второго, который начнется в 18:30, тема лепки будет свободной – каждый сможет сотворить то, что угодно его душе.