Уголовное дело завели после массового ДТП в Бийске

Последствия аварии в Бийске Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Правоохранительные органы завели уголовное дело после громкого ДТП в Бийске. Его участниками стали шесть автомобилей.

Напомним, накануне днем, 11 февраля, около 14 часов на улице Сенной, недалеко от здания №124ж 35-летний водитель на Volvo XS90, двигаясь по переулку Коммунарскому не выдержал боковой интервал и столкнулся с «ВАЗом». После этого автомобиль предполагаемого виновника отбросило на стоящие справа машины Toyota Land Cruiser и Hyundai Galloper, а затем он «собрал» припаркованную «шестерку» и «Ладу Весту». Попутно водитель Volvo сбил двух мужчин. Один из них позже скончался в реанимации.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. По данному факту был составлен административный протокол. Кроме того, возбуждено уголовное дело.

- В рамках расследования назначены все необходимые исследования и экспертизы, в том числе – автотехническая, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Водитель Volvo задержан. Решается вопрос о заключении под стражу.

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