В Бийске произошло ДТП с шестью машинами

Двоих пешеходов доставили в больницу. Один скончался в реанимации Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 11 февраля, в Бийске произошло ДТП, участниками которого стали сразу шесть автомобилей.

Авария произошла на переулке Коммунарском. Ее спровоцировал водитель на Volvo XS90. По имеющейся на данный момент информации, за руль он сел в алкогольном состоянии. По пути своего следования, как пишет «Бийский рабочий», он сначала столкнулся с автомобилем ВАЗ-21110, после чего «собрал» остальные машины, которые находились на парковке.

Сам предполагаемый виновник не сильно пострадал, травмы получили люди, которые находились возле автомобилей.

- С различными травмами они были госпитализированы в Центральную городскую больницу, - сообщало издание.

Позже уже стало известно, что один из пострадавших, мужчина 1971 года рождения, скончался в реанимации.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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