На Алтае мужчина пытался заживо сжечь свою двухлетнюю дочь и ее мать

Мужчина облил близких бензином Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае произошло чудовищное происшествие, которое едва не стоило двух жизней – мужчина заживо хотел сжечь свою возлюбленную и дочь.

Семейный скандал произошел ночью 10 февраля в одном из сел Михайловского района. Пьяный 44-летний мужчина взял канистру бензина, облил им свою сожительницу, а также комнату, в которой на тот момент находилась двухлетняя дочь и поджег. К счастью, как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, женщина смогла потушить расползающееся по ней пламя, а затем и в комнате ребенка. Какие она при этом получила травмы, не уточняется.

Изувер, едва не лишивший своих близких жизней, задержан. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Мужчине грозит пожизненный срок.

- Следствию предстоит выяснить не только обстоятельства произошедшего, но и изучить обстоятельства, предшествующие совершению преступления, - подчеркивают в ведомстве.

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