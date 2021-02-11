«Она не будет жить»: рецидивиста из Новоалтайска подозревают в жестоком убийстве 13-летней девочки-инвалида

Подозреваемый в убийстве задержан(фото: СУ СК РФ по Тверской области)

В Твери полицейские задержали уроженца Новоалтайска Никиту Сильнова, которого подозревают в убийстве 13-летней падчерицы.

6 февраля жительница города Нелидово обратилась с заявлением в полицию о пропаже своей 13-летненей дочери-инвалида по слуху. Женщина попала в больницу и на некоторое время отправила ее пожить к бабушке с дедушкой. Однако в один из дней та перестала выходить на связь. Мама запаниковала и, как оказалось, не зря. Вот только было уже поздно.

Написала хорошую характеристику

Так как происшествие случилось с ребенком, за дело взялись сотрудники следственного комитета. Они выехали по месту постоянного жительства девочки и при осмотре квартиры обнаружили в одной из комнат ее труп. На теле эксперты-криминалисты обнаружили признаки насильственной смерти – задушили шарфом. Кроме того, из дома пропали ценные вещи, а вместе с ними и сожитель ее мамы – тот самый Сильнов. Его подали в федеральный розыск, а ориентировки опубликовали даже в социальных сетях.

Следователи начали отрабатывать его персону. Оказалось, что за ним тянется криминальный шлейф: в 2008 году уроженец Новоалтайска был осужден за жестокое убийство собственной жены, сопряженное с изнасилованием и попытку убийства дочери. Изверга посадили на 15,5 лет. Наказание он отбывал в колонии в Тверской области. Там же познакомился с одной из сотрудниц – она служила начальницей канцелярии и до беспамятства влюбилась в него, даже зная о его прошлом. Да так, что когда подошел срок на УДО, написала ему прекрасную характеристику. Ее приняли, хотя к тому моменту начальство колонии, прознавшее о связи своей работницы с заключенным, уже уволило ее.

Рецидивиста выпустили раньше на четыре года, а полтора года назад он переехал жить к той самой женщине. Как рассказали соседи потерпевшей телеканалу РЕН-ТВ, пытался казаться приличным семьянином, ни за чем криминальным замечен не был. По крайней мере, так было до недавнего времени.

Несколько месяцев назад женщина забеременела, но у нее произошел выкидыш, тогда бывший зэк закатил скандал прямо перед подъездом на виду у всех. Мужчина начал избивать «падчерицу» и грозился расправой: «Она не будет жить, раз мой ребенок не выжил», - кричал он. Страшно слышать такое от человека, который еще несколько лет назад собственными руками едва не убил кровную дочь. Но даже после этого возлюбленная не выгнала его.

Оказалась не в том месте

Почему шестиклассница в тот день оказалась дома – выясняют следователи. Все те же соседи предполагают, что она могла зайти покормить собачку или просто захватить какие-то вещи. И тут столкнулась со своим убийцей.

По данным правоохранителей, после того, как он избавился от девочки, до задержания 9 февраля скрывался у знакомых в Твери. Сейчас решается вопрос о заключении под стражу.

По факту убийства школьницы, а также кражи возбуждено уголовное дело. Следователи проводят поквартирный обход дома, где проживала девочка. Ведется розыск свидетелей и очевидцев.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы и судебной молекулярно-генетической экспертизы по изъятым предметам и объектам, - также добавляют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тверской области.

На днях убитую девочку похоронили. Проститься с подружкой пришли и ее одноклассники.