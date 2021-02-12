В Барнауле произошел пожар в 15-этажном жилом доме

Из здания вывели 11 человек Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В пятницу днем, 12 февраля, в барнаульской 15-этажке на улице Попова, 93 произошел пожар.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что из одной из квартир на 12-м этаже валит густой дым. Очаг возгорания быстро установили. Как оказалось, открытым огнем горели домашние вещи. На тот момент площадь составляла порядка 12 «квадратов», но могла значительно увеличиться.

- Оценив обстановку, руководитель службы пожаротушения организовал два боевых участка: на борьбу с огнем и обнаружение возможных пострадавших, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Из здания вывели 11 человек. Для тушения возгорания подали два ствола. Довольно быстро удалось ликвидировать пожар. По данным на текущий момент, пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.

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