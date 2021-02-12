Три человека погибли на пожарах в Алтайском крае

К менту прибытия пожарных, огонь уже полностью охватил здание Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

За последние сутки в Алтайском крае произошло два крупных пожара в которых погибли люди.

Сообщение о первом возгорании поступило на пульт диспетчера накануне вечером, 11 февраля, в 18.37. Горел жилой дом в селе Гуселетово.

- На момент прибытия пожарных на одном из частных подворий по улице Октябрьская открытым огнем полыхала крыша жилого дома, также наблюдалось плотное задымление внутри строения, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Огонь быстро распространялся, но открытое горение удалось ликвидировать за 20 минут. Общая площадь пострадавшего жилья составила около 40 квадратных метров. Уже во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Второй трагический случай произошел в селе Полуямки. Звонок поступил в 4.14 утра. К моменту прибытия пожарных из помещения валил густой дым и вырывались языки пламени.

- Войти внутрь горящего и наполненного едким дымом помещения не представлялось возможным из-за высокой температуры горения, - добавляют в ведомстве.

Уже после того, как пожарные локализовали открытое горение, в одной из комнат они обнаружили тело погибшей хозяйки дома. На месте происшествия также работают следователи.