Депутаты Троицкого района не смогли выбрать нового главу

Депутатам не удалось проголосовать за нового главу района Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 11 февраля, в Троицком райсовете должно было состояться голосование за нового главу муниципалитета, но намеченные планы сорвались.

Как сообщает ИА «Банкфакс», голосование прошло несколько кругов, но ни одному из кандидатов не хватило поддержки для победы. Таким образом, процедуру ждет повтор через пару месяцев.

Напомним, на протяжении некоторого времени районом руководил замглавы Виктор Журавлев. Он имел приставку «и.о.». На участие в голосовании за кресло главы заявки подали пять кандидатов: глава Беловского сельского поселения Наталья Пьянкова, глава Хайрюзовского сельсовета Николай Камчатный, председатель районного комитета по социальной политике Александр Тупикин и пенсионер МВД и бывший управделами районной администрации Вячеслав Мерц.

После первого круга из борьбы выбыл Камчатный. Остальные получили хоть какую-то поддержку. На втором круге в лидеры выбилась Пьянкова – за нее проголосовали восемь человек. Остальные распределились между Тупикиным и Мерц, а еще пять бюллетеней признали недействительными.

В третьем круге Тупикин попросил сторонников передать голоса Пьянковой, но на это согласился только один из трех.

Поданным ИА «Банкфакс», следующее голосование состоится 29 апреля.