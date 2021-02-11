Бийских водителей оштрафовали за «забастовку» против плохой уборки снега

В Бийске оштрафовали шестерых участников собрания водителей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске оштрафовали шестерых участников собрания водителей общественного транспорта. 5 февраля водители на остановке «Кристалл» устроили что-то вроде краткосрочной забастовки, чтобы обратить внимание властей на нечищеные дороги в городе.

Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю, всего после этой ситуации было составлено шесть протоколов об административном правонарушении: часть – из-за нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств, а других - из-за блокирования транспортных коммуникаций.

Кроме того, как рассказал один из водителей Николай Иванов, его хотели привлечь за участие в несанкционированной протестной акции, однако во время допроса он признался, что просто застрял в снегу.

- Водитель отметил, что после их небольшой «забастовки» городские службы действительно стали куда более тщательно чистить улицы. Впрочем, водители понимают, что у коммунальщиков просто не хватит ресурсов, чтобы идеально вычистить от снега весь город, а потому не требуют от них многого, - отмечает издание.