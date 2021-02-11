Алтайские коммунисты выберут нового первого секретаря

Мария Прусакова возглавляет реготделение с мая 2016 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайское реготделение КПРФ изберет нового первого секретаря. Если быть точнее, то речь идет скорее о переизбрании. По данным «Политсибру», единственным кандидатом является действующий персек Мария Прусакова.

- По данным источников, действующий первый секретарь крайкома, депутат АКЗС Мария Прусакова – единственный кандидат на этот пост. Очевидно, она останется у руля партии. Ситуация в КПРФ сейчас стабильна, и, судя по ее фото в соцсетях с первыми лицами партии, на федеральном уровне у нее мощная поддержка, - пишет издание.

22 февраля в Барнауле пройдет отчетно-выборная конференция КПРФ. В ходе мероприятия партийцы изберут краевой комитет и контрольно-ревизионную комиссию, отчет крайкома и определят делегатов на Съезд ЦК в Москве, который пройдет в апреле.

Напомним, Мария Прусакова возглавляет реготделение с мая 2016 года.

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