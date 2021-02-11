Алтайских депутатов могут бесплатно протестировать на коронавирус

Очная сессия пройдет уже в феврале Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания могут бесплатно сдать тесты на коронавирус. Как сообщает «Политсибру» со ссылкой на нескольких народных избранников, это может произойти перед грядущей сессией, которая пройдет уже в феврале, хотя ранее её планировали на март.

Окончательное решение насчет очной сессии должны принять в грядущий понедельник, 15 февраля. При этом руководство парламента и Роспотребнадзор оценивают, насколько безопасно собирать депутатом в офлайн-режиме.

- Февральская сессия АКЗС, возможно, пройдет в очном формате. Такой вариант организации заседания представительного органа обсуждается в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах и опытом представительных органов субъектов, а также Госдумы по проведению очных заседаний, – рассказали в пресс-центре АКЗС.

Ближайшая сессия планируется на 26 февраля. Ожидается, что это будет первая очная встреча депутатов за много месяцев – с апреля прошлого года из-за пандемии сессии проходили в дистанционном формате.

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