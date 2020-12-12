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Общество

Алтайские депутаты рассмотрят законопроект о защите чести и достоинства педагогов

Вопрос внесли в повестку декабрьской сессии
Анна Перевощикова
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По словам Татьяны Ильюченко, между чтениями будет создана рабочая группа для обсуждения законопроекта

По словам Татьяны Ильюченко, между чтениями будет создана рабочая группа для обсуждения законопроекта

Фото: АКЗС

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания рассмотрят в декабре рассмотрят законопроект «О статусе педагогического работника». Как сообщили в пресс-службе парламента, его разработали в Минобрнауки по просьбе губернатора Виктора Томенко.

- Это новый закон, который вобрал в себя нормативно-правовые акты, которые так или иначе касаются педагогов. Это и меры социальной поддержки, и дополнительное стимулирование педагогов, и меры поддержки молодежи, и наставничество. В законопроекте есть и новации, касающиеся защиты чести и достоинства педагога, его прав и обязанностей, мер нематериальной поддержки», - отметила председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко.

В законопроекте есть пункт, касающийся молодых учителей. Так, для них предлагают установить ежемесячные доплаты в течение первых трех лет работы. Еще одно предложение – приносить клятву в знак посвящения в профессию.

Кроме того, в регионе могут ввести знак отличия для педагогов, которые внесли большой вклад в развитие системы образования - «Почетный учитель Алтайского края».

Проект планируют принять в первом чтении. По словам Ильюченко, между чтениями будет создана рабочая группа для обсуждения законопроекта с учителями, директорами школ, университетами и колледжами.