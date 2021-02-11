ВТБ: иностранцы увеличили траты в России в январе

Держатели иностранных банковских карт в начале 2021 года потратили в России 2,4 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Таким образом, после снижения трат иностранных граждан в 2020 году их активность возвращается к допандемийным значениям. Об этом свидетельствует статистика эквайринговой сети ВТБ по итогам января.

По итогам 2020 года объем транзакций иностранцев в России уменьшился на 18% и составил 23,2 млрд рублей. Спад активности держателей иностранных карт из-за рубежа начался в апреле, когда их расходы составили всего 1,2 млрд рублей, сократившись в 2 раза. В мае-августе траты были также вдвое ниже, чем годом ранее. По мере смягчения ограничений отставание становилось все меньше, и в декабре объем трат (почти 3 млрд рублей) уже превысил результат предыдущего года, правда, всего на 2,5%. В январе 2021 года тренд укрепился – рост трат составил 11% в рублях год к году.

Держатели карт банков КНР восстанавливают свою активность значительно медленнее, чем владельцы других иностранных карт. По итогам 2020 года объем их транзакций в эквайринговой сети ВТБ снизился более чем в два раза по сравнению с 2019 годом (- 70%) и составил 243 млн рублей. Наибольшее снижение – свыше 80% год к году – фиксировалось с апреля по октябрь. В ноябре-декабре темпы снижения сократились примерно до 65-68%, январь 2021 года показал схожую динамику.

При этом иностранцы все чаще выбирают в России безналичный способ оплаты. Объем снятия наличных с карт иностранных банков в устройствах самообслуживания ВТБ в 2020 году снизился на 12%, до 28,3 млрд рублей. После рекордных объемов снятия в феврале-марте, которые в 1,5 раза превышали объемы предыдущего года, начался спад, который достиг минимумов в июне и в октябре. В январе тренд сохранился – за месяц иностранцы получили в банкоматах 1,8 млрд рублей – на треть меньше, чем в январе прошлого года.

«Для большинства иностранных туристов границы нашей страны по-прежнему закрыты, однако в Россию постепенно возвращаются иностранные студенты, сотрудники международных компаний и трудовые мигранты. При этом приезжие, как и россияне, теперь все чаще выбирают банковскую карту для повседневных расчетов, снижая объем снятия наличных. По нашим прогнозам, этот тренд продолжится и после снятия ограничений на международный туризм: пандемия стала стимулом для перехода на безналичные платежи во многих странах мира. Поэтому на горизонте ближайших лет мы увидим превышение объемов транзакций по картам иностранных банков над объемом средств, снимаемых в банкоматах, как это произошло в целом по России в 2020 году», - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.