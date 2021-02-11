В Яровом в мороз вновь вышли из строя котлы

В домах более 18 тысяч жителей снизили температуру Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне на единственной ТЭЦ в Яровом произошли неполадки на двух котлах из трех. Как пишет ТАСС, из-за этого в квартирах снизилась температура. Поломка произошла в том время, как в регион пришли очередные морозы.

В сообщении администрации алтайского города сообщили, что сейчас ТЭЦ держится лишь на одном котле, два других ремонтируют, к позднему вечеру работы планируют завершить.

Как пояснил директор МУП «ЯТЭК» Александр Хмылев, ночью была повреждена система котла №. Когда был запущен резервный котел, то произошла разгерметизация, поэтому процесс приостановили.

- В результате охлаждения теплоносителя до 70 градусов в квартирах местных жителей может понизиться температура. Глава администрации Ярового Виталий Самобочий добавил, что во второй половине дня в городе начнут обход угловых квартир и квартир на первых этажах домов с целью мониторинга температурного режима, - отмечает издание.

Кстати, в городе до сих пор действует режим ЧС, введенный еще в 2019 году из-за аварий на ТЭЦ.

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