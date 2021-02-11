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Общество

Свора бездомных собак держит в страхе барнаульскую школу

По словам местной жительницы, животные кидаются на детей
Анна Перевощикова
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На место уже вызывали специалистов из приюта «Ласка»

На место уже вызывали специалистов из приюта «Ласка»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула рассказала о стае бродячих собак, которая обитает на территории школы №126. Свора животных бегает по территории школы и держит в страхе и школьников, и учителей.

Пост неравнодушной горожанки опубликован в паблике «Барнаул 22». По её словам, ежедневно возле образовательного учреждения замечают свору животных по семь-десять штук.

- Они крупные и агрессивные! Собаки кидаются на детей на территории школы, а также за ее пределами. Я лично была свидетелем такой ситуации, видела в окно. Это очень страшно. Домой мы шли группой (три взрослых и с нами три ребенка). Взрослые тоже боятся здесь ходить, - пишет автор поста.

На место уже вызывали специалистов из приюта «Ласка», у которых есть контракт с городом на отлов бездомных животных. Однако во время их приезда собаки пропали. Женщина просит власти заняться проблемой.

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