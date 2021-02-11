Около 41 тысячи человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

Из 40958 заболевших за весь период пандемии выздоровели уже 36605 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 172 зараженных новой коронавирусной инфекцией. По сообщению краевого оперштаба, общее число инфицированных достигло почти 41 тысячи человек.

Из 40958 заболевших за весь период пандемии выздоровели уже 36605 человек. Скончались 2114 больных ковидом: 1325 – из-за инфекции, 789 – по другим причинам.

В ковидных госпиталях сейчас лечатся 1667 человек с коронавирусом и 624 больных пневмонией. В тяжелом состоянии находится 361 человек. На дому долечиваются или наблюдаются у медиков 32 бессимптомника и 350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Всего в регионе провели уже больше 1 млн 132 тысяч обследований на наличие инфекции, в том числе 4866 – за минувшие сутки. Также в крае продолжается вакцинация: одну прививку поставили 17168 человек, обе – 4389.

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