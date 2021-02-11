Мэр Барнаула поручил незамедлительно отремонтировать обвалившуюся в доме крышу Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил комитету жилищно-коммунального хозяйства по итогам заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заняться ремонтом крыши на доме по улице Тимуровской, 19. Ранее там произошел частичный обвал кровли.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, срочный ремонт проведут в рамках муниципальной программы «Барнаул - комфортный город». На эти цели потребуется около 770 тысяч рублей.

- Учитывая погодные условия, и что этот дом с верхней разводкой теплосети, аварийно-восстановительный ремонт необходимо начать как можно быстрее. Поэтому я прошу поддержать ходатайство администрации Октябрьского района и выполнить ремонт в рамках программы «Барнаул – комфортный город», с последующим их взысканием в рамках претензионно-исковой работы из средств управляющей компании, - подчеркнул глава краевой столицы.

В ближайшее время комитет по ЖКХ подготовит смету и определит подрядчика. Работы проведут в сжатые сроки.

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