Пожар в вечерней школе в Горно-Алтайске: из огня спасли 102 человека

Пожар в школе Горно-Алтайска. Фото с сайта правительства Республики Алтай.

Утром 10 февраля произошел пожар в вечерней школе в Горно-Алтайске. На пульт спасателей сигнал о возгорании поступил в 9:15. Из горящего деревянного здания оперативно вывели 102 человека, из них 80 детей.

Все эвакуированные размещены в здании Национального музея, что находится неподалеку от места происшествия. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Как сообщает ГО ЧС Республики Алтай, угрозы распространения огня на другие здания нет, пожар локализован.

В ликвидации возгорания, площадь которого составила 1000 квадратных метров, участвовали 88 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 36 человек и 10 единиц техники.

Пожар в школе Горно-Алтайска. Фото ГУ МЧС по Республике Алтай.

На месте событий побывал депутат Госсобрания Республики Алтай Сергей Кухтуеков. По его сведениям, предварительной причиной ЧП называют неисправность электрооборудования - не исключено, что проводку замкнуло из-за использования обогревателя.

На место ЧП также прибыли глава республики Олег Хорохордин и мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова, чтобы лично проконтролировать ситуацию.

По словам Олега Хорохордина, пока не будет принято решение о восстановлении или строительстве нового здания, учащиеся вечерней школы продолжат обучение в помещениях других образовательных учреждений города.

В ближайшее время администрация определится со школами, где ученики смогут продолжить обучение.

Зданию сгоревшей школы почти 90 лет. По данным на начало 2021 года, в школе обучается 195 человек.

Пожар в школе Горно-Алтайска. Фото с сайта правительства Республики Алтай.

Пожар в школе Горно-Алтайска. Фото с сайта правительства Республики Алтай.

Пожар в школе Горно-Алтайска. Фото с сайта правительства Республики Алтай.