В Заринске завелся серийный дачный вор

Полицейские проверяют причастность задержанного мужчины к другим кражам, совершенным на дачах. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Заринске полицейские задержали мужчину, который совершил несколько краж из дачных домиков. Общая сумма ущерба в настоящий момент составила порядка 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Заявление о краже поступило от местного жителя, который рассказал полицейским, что в его дачный домик проник неизвестный и украл две алюминиевые кастрюли и две фляги. Сумма ущерба составила порядка 5 тысяч рублей.

Полицейские начали разыскивать нарушителя. В итоге они задержали мужчину 1987 года рождения. Сам подозреваемый вину признал и рассказал, что его интересовали исключительно вещи из цветного металла. Дело в том, что их легче всего реализовать через пункты приема.

Позже выяснилось, что задержанный мужчина причастен еще к шести подобным кражам из дачных домиков. Он отвозил все на городской пункт приема металла. Вырученные от продажи деньги злоумышленник тратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». На данный момент полицейские проверяют причастность задержанного мужчины к другим кражам, совершенным на территории близлежащих дачных кооперативов.

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