ВТБ Пенсионный фонд расширяет сотрудничество с «Мультибонусом»

ВТБ Пенсионный фонд и программа лояльности ВТБ «Мультибонус» расширяют возможности для клиентов. В каталог «Мультибонуса» добавлены сертификаты большего номинала для оплаты бонусами взносов за негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), а также возможность доплатить часть суммы рублями.

В специальном разделе «Пенсионный фонд» каталога «Мультибонуса» к уже существующим сертификатам номиналом 500, 1 000 и 1 500 рублей добавлены три новых сертификата для взносов по индивидуальному пенсионному плану – на 3 000, 5 000 и 10 000 рублей. Эти номиналы самостоятельно определили клиенты, которые принимали участие в опросе АО НПФ ВТБ (входит в группу ВТБ). Также участники программы лояльности получили возможность доплатить недостающую до нужного номинала сумму рублями, чтобы сформировать оптимальный для себя размер пенсионного взноса.

«Мы всегда чутко относимся к пожеланиям граждан и расширяем их возможности для планирования и оптимизации своего пенсионного капитала – это стратегическая задача фонда. В четвёртом квартале прошлого года мы привлекли 2,7 млрд рублей средств физлиц для добровольного формирования пенсии. Мы активно внедряем цифровые сервисы и работаем в новых направлениях – в прошлом году запустили мобильное приложение, вышли в розничный сегмент в каналах банка ВТБ, развиваем программы повышения финансовой грамотности. Поэтому расширенные возможности для клиентов «Мультибонуса» позволят им еще более гибко формировать свои накопления», – сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

«Клиентам «Мультибонуса» доступны не только покупка товаров и услуг, но и возможность позаботиться о будущем, используя свои бонусные накопления. За прошлый год участники программы лояльности оформили более 11 тысяч пенсионных взносов - почти на 40% больше, чем в 2019 году - на общую сумму более 22,5 млн рублей. Расширенный выбор номинала взносов и возможность доплаты рублями упростит формирование надежного пенсионного капитала тем, кто предпочитает обеспечить свое будущее с помощью ВТБ Пенсионный фонд», - комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

Программа НПО от ВТБ Пенсионный фонд позволяет клиентам самостоятельно формировать свою будущую негосударственную пенсию: определять размеры и сроки взносов, срок и периодичность её выплат. Накопленные на пенсионном счете средства инвестируются фондом и приносят клиенту доход. Информация о состоянии счета всегда доступна в личном кабинете на сайте фонда.