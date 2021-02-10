Причина пожара в вечерней школе в Горно-Алтайске: предварительно, были нарушены правила пожарной безопасности

Пожар локализован. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Причиной пожара в вечерней школе в Горно-Алтайске, по предварительный данным, стало нарушение требований пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Речь идет о пожаре, который произошел сегодня, 10 февраля, в вечерней школе Горно-Алтайска. Из горящего деревянного здания спасатели эвакуировали 102 человека, из них 80 детей. Всех эвакуированных разместили в здании музея, который находится рядом с места происшествия.

На данный момент пожар локализован. Как сообщает ГО ЧС Республики Алтай, угрозы распространения огня на другие здания нет

На месте ЧП ситуацию контролируют глава республики Олег Хорохордин и мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова.

Известно, что здание сгоревшей школы построили 90 лет назад. По данным на начало 2021 года, в школе обучается 195 человек.