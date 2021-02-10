Под обрушившейся крышей в Барнауле нашли двух погибших

О пожаре сообщили слишком поздно. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Поздно ночью, 10 февраля в Барнауле произошел крупный пожар на улице Рубцовской. Загорелся частный жилой дом. На момент прибытия пожарных огнем охватило крышу здания. Существовала угроза того, что пламя перекинется на соседние дома.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, огонь разбушевался на большой площади из-за того, что о пожаре сообщили слишком поздно.

– В результате высокой температуры произошла потеря герметичности бытового газового баллона, что способствовало интенсивному горению внутри дома. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли здания, - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения 1 пожарно-спасательного отряда Денис Присяжников.

Под обрушившимися конструкциями были обнаружены 2 погибших человека. В общей сложности огонь тушили больше получаса. Причину пожара позже установят специалисты.

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