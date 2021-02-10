В Алтайском крае росгвардеец вынес из огня 80-летнюю женщину

Пенсионерка была в безвыходном положении, задыхалась от густого дыма Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске росгврдеец Олег Старостин спас на пожаре 80-летнюю женщину. Он выломал дверь горящего дома и вынес старушку на руках.

Военнослужащий Северо-Кавказского округа Росгвардии капитан Олег Старостин проводил свой отпуск в Алтайском крае и гостил у родственников в Рубцовске. В один из дней своего отдыха офицер заметил клубы густого черного дыма и языки пламени, вырывающиеся с крыши частного дома на улице Колыванской.

– Не теряя времени, он направился к месту происшествия, а его супруга Ирина немедленно сообщила о пожаре в экстренные службы, – рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Офицер быстро подбежал к дому и, выломав дверь, услышал крики о помощи. Олег Старостин не стал дожидаться приезда пожарных, которые уже спешили на вызов, и чтобы не терять время зашел внутрь горящего здания. В одной из комнат полыхавшего дома он заметил 80-летнюю женщину, инвалида II группы. Она была в безвыходном положении, задыхалась от густого дыма.

Капитан Олег Старостин Фото: Предоставлено Росгвардией

Росгвардеец оценил обстановку и на руках быстро вынес пенсионерку из огня, а затем оказал ей доврачебную помощь. После этого он передал женщину ее родственникам, которые как раз приехали на место происшествия. Вскоре на место ЧП прибыли спасатели, которые оперативно потушили горящий дом.

Напомним, ранее мы сообщали, что сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Потапов из Бийска спас на пожаре двоих детей. ЧП произошло в частном жилом доме на улице Угольной. На тот момент в нем находились двое несовершеннолетних– 11-летняя девочка и ее трехлетний брат. Проезжая недалеко от дома росгвардеец заметил возгорание. Сначала сообщил о произошедшем спасателям, а сам не теряя ни секунды бросился в огонь, на детский крик. Подробнее о случившемся можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 человек спасли при пожаре в Барнауле

Возгорание произошло в многоэтажке (подробнее)