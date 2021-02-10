Свыше 200 алтайских семей оформили ипотеку на льготных условиях

Льготную ипотеку могут оформить те, у кого с 2018 по 2022 год появился или только родится второй или третий ребенок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае больше 200 семей оформили льготную ипотеку. Такая возможность есть у тех, у кого с 2018 по 2022 год родился или только родится второй или третий ребенок.

Льготную ипотеку под 6% годовых можно гасить средствами материнского капитала. При этом совсем не обязательно дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат. По данным алтайского отделения Пенсионного фонда, эти правом в регионе воспользовались уже 205 семей.

– Важно знать, что кредитные средства можно использовать на приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, на первичном рынке, а также строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки, – отметила начальник отдела социальных выплат краевого пенсионного ведомства Яна Позднякова

В Пенсионном фонде напоминают, что программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2026 года. При этом получить сертификат и использовать его можно неограниченное количество времени.

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