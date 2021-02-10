На зарплату бюджетникам Алтайского края добавят 1,3 млрд рублей

В Алтайском крае планируют увеличить расходы бюджета на 9,9 млрд рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае планируют увеличить расходы бюджета на 9,9 млрд рублей. Об этом во время онлайн-конференции 9 февраля рассказал председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.

Дополнительные средства распределят по всем разделам бюджета. Из них 1,3 млрд рублей направят на зарплату бюджетникам. Почти поровну их разделят между краевыми и муниципальными учреждениями.

Вторая крупная статья расходов – это дороги и их обслуживание. На это добавят дополнительно 1,1 млрд рублей. Также деньги пойдут на увеличение резервного фонда регионального правительства, обеспечение стабильного водоснабжения населения, капитальный ремонт объектов теплоснабжения, создание муниципальных запасов твердого топлива, реализацию краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) и капремонт социально значимых объектов и др.

Ранее сообщалось, что Алтайский край получил 45 млрд рублей из федерального бюджета во время пандемии COVID-19.