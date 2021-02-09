Губернатору Томенко сообщили о ситуации с дольщиками «Барнаулкапстроя»

Мэр Барнаула также добавил, что ведется актуализация генерального плана краевой столицы Фото: pixabay.com

Мэр Барнаула Вячеслав Франк доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко, что финансовое состояние строительной компании «Барнаулкапстрой» остается на особом контроле администрации города, сообщает пресс-служба правительства региона.

Совместно со Сбербанком РФ проводят взаимодействие с участниками долевого строительства объектов этого застройщика. Вячеслав Франк подчеркнул, что общение с инициативными группами дольщиков налажено, в ближайшее время подготовят дорожную карту по урегулированию спорных ситуаций с теми, кто вложил деньги в покупку квартир.

Мэр Барнаула также добавил, что ведется актуализация генерального плана краевой столицы. 25 февраля на заседании Союза строителей рассмотрят итоги консультаций по этому вопросу.

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