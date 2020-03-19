«Барнаулкапстрой» начал достраивать проблемный дом на Павловском тракте

19 Март 2020 2020-03-19T04:55:19+03:00

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В Барнауле начали достраивать проблемный дом на Павловском тракте, 291. Об этом главе города Вячеславу Франку во время рабочей встречи сообщил генеральный директор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов.

Как пишут в пресс-службе мэрии, 16 марта комиссия оценила все работы, которые выполнил прошлый подрядчик.

- В состав комиссии вошли представители АО «Барнаулкапстрой», комитета по строительству и архитектуре города, субподрядчики, которым предстоит вести работы на объекте. Комиссия обошла все квартиры второй блок-секции. Проведены все необходимые замеры и фотофиксация выполненных работ, выявлен ряд недостатков. На сегодняшний день на объекте субподрядчики приступают к их устранению, - сказал Шумов.

Также гендиректор компании заверил мэра, что компания выполнит все обязательства перед партнерами. В свою очередь, Франк добавил, что завершать строительство нужно в тесном контакте с дольщиками.

Все работы планируют выполнить в июне этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU