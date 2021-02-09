В 2021 году в Алтайском крае резко выросла смертность

В больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

В январе 2021 года в Алтайском крае в сравнении с этим же месяцем прошлого года смертность выросла на 35%. Об этом в разговоре с «Политсибру» сообщил Алексей Еремин, демограф, доцент АлтГУ и РАНХиГСа.

Эксперт отметил, что первая коронавирусная волна, весенняя, почти не отразилась на уровне смертности в Алтайском крае. Однако с сентября этот показатель стал расти. В итоге колоссальный прирост смертности дали три последних месяца 2020 года.

– Октябрь дал на 60% больше смертей (в сравнении с октябрем 2019 года), ноябрь – на 85%. В декабре волна пошла на спад – прирост смертей на 58%. Данные за январь 2021 года по-прежнему дают серьезную избыточную смертность – на 35% (по сравнению с январем 2020 года), – сказал Алексей Еремин.

По его словам, за последние 4 месяца избыточная смертность в регионе составила около 6,5-7 тыс. человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, почему осенью в регионе серьезно выросла смертность. В первую очередь это связано с ростом числа умерших среди больных коронавирусом, пациентов с вирусными пневмониями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. За октябрь в Алтайском крае рост числа умерших составил 1139 человек. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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