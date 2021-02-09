В Минобрнауки рассказали о финансировании строительства корпуса АлтГУ

Проект нового корпуса АлтГУ. Фото: АлтГУ

В настоящее время в федеральном бюджете еще не предусмотрено финансирование строительства нового корпуса АлтГУ, которое руководство вуза планирует провести в зеленом сквере на площади Сахарова в Барнауле. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Там подчеркнули, что денежный вопрос будет решаться только после прохождения финального этапа согласования проектной документации, разработка которой сейчас находится на начальной стадии.

Участок на улице Димитрова, 66, где АлтГУ планирует построить новое здание, находится в постоянном пользовании университета и является собственностью государства. Федеральное министерство утвердило задание на проектирование нового учебно-лабораторного корпуса общей площадью 17 834 кв. м предполагаемой стоимостью в 1,7 млрд рублей в ценах 2017 года.

– Стоит отметить, что с тех пор параметры объекта изменились: руководство АлтГУ говорит о намеченной цене в 1,5 млрд, при том, что проектируемое строение «выросло» до 20-25 тысяч кв. м, – подчеркивает издание.

В Минобрнауки также прокомментировали один из доводов АлтГУ о необходимости строительства корпуса. Так ректор утверждает, что во временном пользовании находится около 20 тысяч квадратных метров учебных площадей. При этом по данным федерального ведомства, в 2020 году учреждение арендовало 15 358 квадратных метров на основании договоров, в том числе безвозмездного пользования.

Ранее мы сообщали, что руководство Алтайского государственного университета заявило о строительстве нового учебного корпуса. Планируется, что разноуровневое здание (учебно-лабораторная часть будет 10-12-этажной, лекционная часть - 5-этажной) расположится рядом с корпусом по адресу ул. Димитрова, 66. Для этого придется вырубить сквер.

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