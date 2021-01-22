Распределение бюджетных мест в АлтГУ: бесплатно учиться можно, но не там, где хочется

Проект нового корпуса АлтГУ. Фото: АлтГУ

Руководство Алтайского государственного университета заявило о строительстве нового учебного корпуса. Планируется, что разноуровневое здание (учебно-лабораторная часть будет 10-12-этажной, лекционная часть - 5-этажной) расположится рядом с корпусом по адресу ул. Димитрова, 66. Для этого придется вырубить сквер.

Что уж греха таить, идею строительства нового корпуса АлтГУ поддерживают далеко не все. «Зеленые» отстаивают сквер, который пойдет под топор. Общественники считают, что здание изуродует сложившийся еще в 60-80-е годы XX века ансамбль на площади Сахарова. Выступают против и архитекторы, которые ссылаются на принятый городскими депутатами в прошлом году генеральный план развития Барнаула. В нем четко указано, что данный участок на Димитрова, 66 отнесен к зеленой зоне, то есть здесь в принципе запрещено любое строительство.

Однако в вузе считают, что создание нового корпуса – не блажь, а необходимость. Один из главных аргументов – это критическая нехватка места для студентов. Об этом в интервью ГТРК заявил президент классического университета Сергей Землюков. По его словам, вуз постоянно развивается и предоставляет все больше бюджетных мест, чтобы решить проблему с кадровым голодом в Алтайском крае.

Действительно ли учеба в АлтГУ становится настолько доступной, что вуз трещит по швам от числа студентов, а новые места в университете решают проблему дефицита кадров – в материале «КП».

В одном месте густо, в другом - пусто

На справедливый вопрос о том, неужели в АлтГУ так много студентов, что существующего места для них не хватает, Сергей Землюков отвечает:

– Сейчас мы выходим на бюджетный набор 10 тысяч человек, если к этому добавить внебюджет, это будет где-то 15 тысяч человек.

Говоря о 10 тысячах студентов-бюджетников, президент вуза, вероятно, имел в виду общее число обучающихся на данный момент. Из его слов следует, что две трети мест в университете – бесплатные. По факту в плане на предстоящий учебный год указано, что головной вуз набирает 1694 бюджетника и 1576 платников, то есть в действительности поступить бесплатно могут только чуть больше половины абитуриентов. Причем львиная доля бюджетных мест отводится на далеко не самые популярные специальности – на институты географии, биологии и математики.

– К примеру, географы в этом году наберут 350 бюджетных мест, плюс 50-60 внебюджета – это будет 400 человек. Их же надо посадить, для этого нужны большие аудитории, – отмечает Сергей Землюков.

Географический институт лидирует по количеству бюджетных мест в АлтГУ. Правда, едва ли можно согласиться, что это направление востребовано у абитуриентов. На геофак чаще идут по остаточному принципу – лишь бы получить хоть какую-то «вышку». Куда более симпатичные для нынешних школьников направления не могут похвастаться таким же количеством бюджетных мест. К примеру, в юридическом институте их лишь 18. В МИЭМИС (международном институте экономики менеджмента и информационных систем), казалось бы, побольше – 111 мест, но если разделить по профилям, то на информатику приходится только 55, по 14 на менеджмент – 14, государственное и муниципальное управление и экономику, 12 – на системный анализ и управление, на экономическую безопасность – лишь два бюджетных места.

Такая же ситуация и с институтом массовых коммуникаций, филологии и политологии. В совокупности на направления выделено 134 места. По отдельности на каждом цифры грустные: журналистика –18, филология – 10, философия – 22, политология – 9 и т.д.

Проходной балл тоже разительно отличается: к примеру, 150 на географии против 271 на юриспруденции за три предмета. Простая арифметика: чтобы учиться на юриста бесплатно, нужно каждый предмет на ЕГЭ сдать минимум на 90 баллов. Чтобы стать географом, достаточно набрать по 50 баллов.

Получается, по факту, хоть и растет количество бюджетных мест, их распределяют крайне неравномерно. Востребованные, интересные молодежи специальности для многих по-прежнему недоступны.

Людей с «вышкой» много, а специалистов нет

Еще один аргумент в пользу расширения – это дефицит рабочих кадров, который вуз хочет покрыть.

– Не раз говорилось о том, что край развивается не за счет новых механизмов, тракторов и комбайнов, а за счет молодых, интеллектуально подготовленных кадров, – говорит Сергей Землюков.

По данным краевого управления по труду и занятости населения, одна пятая свободных вакансий приходится на обрабатывающие производства и сельское хозяйство. При этом кадровый голод в этих сферах специалисты связывают с общей непривлекательностью таких профессий для молодежи.

– Даже получая профессию, молодые люди не идут работать по специальности, так как престиж работы в промышленности упал, – говорит профессор, доктор экономических наук Владимир Бородин. – Когда мы заканчивали школу, приезжали в Барнаул, наиболее привлекательными для нас были промышленные предприятия – там и заработок больше был, и общежития давали, и в домах культуры разнообразные секции были. Молодой человек мог полностью реализовать свой потенциал. Сегодня объемы производства в Алтайском крае составляют только порядка 70% от объемов 90-х годов. 30% мы потеряли безвозвратно с уходом крупных предприятий, и даже при таком серьёзном сокращении производства, нехватка рабочих кадров ощущается.

Школьники поступают туда, где ниже проходной балл, лишь бы получить корочки. Из нескольких сотен биологов, химиков и географов, которые вузы ежегодно штампуют, только единицы работают по специальности. Раздувается некий кадровый пузырь, в котором людей с высшим образованием много, а специалистов мало.