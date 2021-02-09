Маршрут автобуса №54 изменится в Барнауле

Маршрут автобуса Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 10 февраля в Барнауле в тестовом режиме изменится схема движения автобусов № 54, сообщает пресс-служба мэрии города.

Маршрут изменят временно, чтобы понять, есть ли в этом потребность жителей краевой столицы. Со среды, 10 февраля, автобусы №54 «площадь Победы – улица Просторная» будут ходит по следующей схеме …улица Юрина – улица Солнечная Поляна – Павловский тракт – улица Просторная.

Напомним, ранее мы сообщали, что утром 9 февраля из-за непогоды на нескольких оживленных перекрестках краевой столицы не работали светофоры. Они временно вышли из строя из-за неблагоприятных погодных условий, вскоре их работу восстановили.

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