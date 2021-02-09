Из-за непогоды в Барнауле не работают светофоры на нескольких перекрестках

Аварийная бригада МУП «Барнаулгорсвет» Барнаула устраняет неисправности в работе светофоров. Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии Барнаула предупреждают автомобилистов о светофорах, которые не работают на нескольких оживленных перекрестках краевой столицы. Они временно вышли из строя из-за неблагоприятных погодных условий.

Неисправности выявили в работе светофоров на пересечении проспекта Ленина с улицами Кулагина, Молодежной и Чкалова. Также светофоры не работают на следующих перекрестках Барнаула:

– проспект Красноармейский – улица Партизанская,

– улица Власихинская – улица Шумакова,

– проспект Космонавтов – улица Попова,

– улица Взлетная – улица Шумакова.

– улица Малахова – улица Эмилии Алексеевой,

Аварийная бригада МУП «Барнаулгорсвет» Барнаула устраняет неисправности в работе светофоров.

– Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны при проезде указанных участков улично-дорожной сети, соблюдайте требования дорожных знаков. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, – резюмировали в мэрии.

Напомним, 9 февраля в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Возможен снег с дождем, на дорогах будет сильная гололедица.

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