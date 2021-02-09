Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 9 февраля 2021 года составило 2084

За сутки умерли 15 человек с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 9 февраля скончались 2084 человека с коронавирусом, в том числе 1300 случаев от COVID-19, 784 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 15 человек с коронавирусом. 13 из них скончались из-за COVID-19, еще двое – по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 40611, в том числе 2717 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 423 случаев – завозные, в том числе. 173 – из-за рубежа; 24028 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 40611 заболевших: 10972 – у больных внебольничной пневмонией, 22257 – у заболевших ОРВИ, в 7382 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 36341 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1,1 млн человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 2441 за минувшие сутки.

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