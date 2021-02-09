Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 февраля 2021 года составило 40611

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 февраля 2021 года выросло на 174 человека и составило 40611 случаев инфицирования. Среди зараженных 2717 детей, пишет оперативный штаб региона.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1648 человек. Кроме того, 657 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 354, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88. Минздрав края развернул 2935 коек, к кислороду подключены 1942, с ИВЛ – 324.

– 28 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 439 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, –добавили в оперштабе.

Число выздоровевших также растет. За минувшие сутки оно увеличилось на 170 человек. Всего вылечившихся уже 36341.

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