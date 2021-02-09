Молодому барнаульцу грозит колония и крупный штраф за продажу осетра

Вылов и продажа осетра на территории России запрещены. Фото: Алтайское линейное управления МВД России

Алтайские полицейские задержали 25-летнего жителя Барнаула, которого подозревают в незаконной продаже осетра. Рыба относится к особо охраняемым видам и занесена в Красную книгу РФ. Об этом сообщает Алтайское линейное управления МВД России.

Молодой человек продал осетра в январе в одной из торговых точек на барнаульском рынке. В холодильной камере полицейские обнаружили еще две рыбины этого вида. Вылов и продажа осетра на территории России запрещены. Полицейские изъяли рыбу и направили на исследование. Экспертиза показала, что рыбу выловили из Оби.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258.1 УК РФ.

– За незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до одного миллиона рублей, – подчеркнули в ведомстве.

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