Металлические счета от Россельхозбанка теперь доступны онлайн

Россельхозбанк предлагает возможность инвестировать в золото, серебро, палладий или платину. В 2020 году клиенты Алтайского филиала банка открыли в 25 раз больше счетов в драгоценных металлах, чем годом ранее. Теперь это можно сделать без посещения офиса банка: через мобильное приложение или интернет-клиент. Определившись с видом металла, просто откройте банковский счет в драгоценном металле (сокр. БСДМ) и совершите покупку нужного количества граммов. Вся процедура занимает не более 5 минут.

«В Алтайском крае и Республике Алтай в 2020 году наши клиенты открыли в 25 раз больше счетов в драгоценных металлах, чем годом ранее. Наибольшей популярностью пользуются счета в золоте, их открыли более половины клиентов, и это оправдано: цена на золото выросла за прошлый год более чем на 50%. На втором месте по популярности у наших клиентов серебро - более трети всех счетов. И почти на одном уровне, с перевесом в один счет, идут платина и палладий. Вложения в металлы - это стабильная и надёжная инвестиция, позволяющая защитить сбережения от инфляции. Теперь этот сервис стал еще и более доступен – открыть счет можно просто в своем телефоне», - отметил директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

По сути обезличенные металлические счета представляют собой накопительный счет, основной расчетной единицей которого является эквивалент реального золота (или другого драгоценного металла) в граммах. Открытие и обслуживание металлического счета производится бесплатно.

Продажа обезличенных металлов не облагается НДС, при этом сохраняется возможность получения дополнительного дохода за счет роста стоимости драгоценного металла. БСДМ - это не вклад, а имущество, поэтому при сроке вложения более 3 лет при продаже металла не нужно платить НДФЛ. Кроме того, при закрытии счета вкладчик может уменьшить облагаемый НДФЛ доход на фактические расходы, произведенные при покупке драгметаллов. Именно поэтому драгоценные металлы один из наиболее популярных инвестиционных инструментов, особенно в период нестабильности на рынках. А БСДМ - наиболее эффективный и удобный способ их покупать, хранить и продавать.

Такое «бумажное» золото (серебро) - отличная альтернатива покупке слитка. Для открытия БСДМ низкий порог входа (в случае золота от нескольких тысяч рублей, а в случае серебра - менее 100 рублей), т.е. количество металла от 1 грамма, не нужно нести расходы за хранение. Купленный металл легко и быстро можно реализовать - Россельхозбанк обязан выкупить ранее проданный металл по цене, актуальной на момент продажи металла клиентом. Можно открыть неограниченное число БСДМ, а также докупать золото на счет по мере поступления свободных средств.

В Интернет-банке и Мобильном банке доступно дистанционное открытие и закрытие счетов в драгоценных металлах, а также покупка и продажа драгоценных металлов онлайн без посещения офиса банка. Новый функционал расположен в разделе "Оформить новый продукт", вкладка "Металлы". Если у вас ещё нет Интернет-банка или Мобильного банка, но есть банковская карта АО "Россельхозбанк", можно подключиться прямо сейчас в разделе "Регистрация", или обратитесь в ближайший офис Банка. Котировки драгоценных металлов в обезличенном виде размещены в Интернет-банке/Мобильном банке и на сайте www.rshb.ru и регулярно обновляются по мере их изменения.