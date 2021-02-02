На Алтае поезд врезался в грузовик

Пострадавших нет
Фото: Олег УКЛАДОВ
Днем 2 февраля в Алтайском крае поезд врезался в грузовик. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
ДТП произошло на железнодорожном переезде 721 км участка Ларичиха – Воронежская-Молодежная, который оборудован светозвуковой сигнализацией. Водитель грузового автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся локомотивом.
Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате аварии никто не пострадал, схода подвижного состава не было. Инцидент также не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов
– Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, – резюмировали в пресс-службе.
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