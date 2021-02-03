Две алтайские коммунистки намерены участвовать в выборах в Госдуму РФ

Мария Прусакова Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского Заксобрания Мария Прусакова и Вероника Лапина будут участвовать в выборах в Госдуму РФ. Выборы пройдут осенью этого года.

В интервью «Алтапрессу» первый секретарь крайкома КПРФ и лидер фракции Мария Прусакова заявила, что вопрос их участия уже решен.

- И это не мои хотелки, а рассмотренные на кадровой комиссии предложения центрального комитета КПРФ. И это те кандидатуры, которые сегодня уже утверждены с долей вероятности 100 %, - отметила она.

По её словам, она будет выдвигаться по одному из одномандатных округов, а Вероника Лапина - по другому. Вероятно, речь идет о Барнаульском и Рубцовском округах.

Также есть возможность участия бывшего кандидата в президенты России, коммуниста Павла Грудинина.

- Я знаю, что Павел Николаевич Грудинин рассматривает возможность выдвижения по одному из округов от Алтайского края. Я буквально на днях была в Москве, и мы с ним встречались. Так вот, его кандидатура с высокой долей вероятности рассматривается именно от Алтайского края, - добавила Прусакова.

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