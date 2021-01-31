Директор одной из спортшкол Барнаула предстанет перед судом за хищение из бюджета

Мужчину обвиняют в мошенничестве Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае направили в суд уголовное дело в отношении директора детской спортивной школы, который похитил бюджетные деньги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, средства были предназначены для установки оборудования, которое уже, как оказалось, было установлено.

Дело было возбуждено еще в апреле 2018 года. По предварительным данным, барнаулец 1957 года рождения попросил своего знакомого, который руководил торгово-монтажной организацией, сделать документ якобы о том, что в школе установили камеры видеонаблюдения. Однако камеры там уже были установлены. Более того, их поставили бесплатно.

- Оборудование и его установка были оценены почти в 60 000 рублей. По указанию директора главный бухгалтер перечислила денежные средства на счет организации. Впоследствии ее руководитель, не осведомленный о реальных намерениях директора ДЮСШ, передал ему перечисленные на расчетный счет компании денежные средства, которыми тот распорядился по своему усмотрению, а о проведенных работах отчитался в комитет по физической культуре и спорту города Барнаула, - отметили в полиции.

Ущерб мужчина не возместил, вину не признал. На его имущество наложили арест.

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