С бывшего мэра Горно-Алтайска взыщут 107 млн рублей в пользу города

Виктор Облогин. Фото: altaibiz.ru

С бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина взыщут 107 млн рублей в пользу городского бюджета. Ему предъявили гражданский иск после того, как признали виновным по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

По данным республиканской прокуратуры, градоначальник, используя свои полномочия, поручился от имени МО «Город Горно-Алтайск» отвечать по обязательствам ООО «Управляющая компания Центральная» перед третьими лицами по договорам кредитной линии и на выполнение работ по проектированию, монтажу индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, утеплению их фасадов, энергосервисному обслуживанию.

Это привело к тому, что бюджет города потерял 107 млн рублей. Суд согласился с доводами прокурора республики и решил взыскать с Облогина ущерб. После того, как решение вступит в законную силу, прокуратура пообещала проконтролировать исполнение судебного решения.

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По данным регионального следственного комитета, Виктор Облогин похитил принадлежащий городу автомобиль стоимостью более 1,5 миллионов рублей (далее).