Пожилой барнаулец погиб при страшном пожаре в частном доме

Спасатели около часа тушили частный дом Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вчера, 30 января, в частном секторе в переулке Ядринцева произошел серьезный пожар. Спасатели около часа тушили частный дом на двух хозяев, но избежать жертв не удалось.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Когда на место прибыли спасатели, здание уже полыхало – пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям.

Для ликвидации возгорания были применены пожарные гидранты, проложены две магистральные линии. Внутри дома работали звенья газодымозащитной службы, чтобы найти возможных пострадавших. Из дома вынесли газовый баллон.

- Благодаря четким и слаженным действиям огнеборцев, удалось отстоять вторую половину дома, которая получила незначительные повреждения. Около часа велась борьба с огненной стихией до полной ликвидации открытого горения. В ликвидации случившегося участвовали 36 бойцов пожарной охраны, 9 единиц техники, - отметили спасатели.

В одной из комнат пожарные обнаружили погибшего мужчину 1940 года рождения. Также с места госпитализировали пострадавшую женщину 1949 года рождения. Причины пожара пока неизвестны.

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