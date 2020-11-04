Крупный ночной пожар произошел в Барнауле

Общая площадь пожара составила около 120 кв. метров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле в ночь с 3 на 4 ноября произошел крупный пожар в двухквартирном частном доме по улице Матросова. Жильцы эвакуировались самостоятельно, поэтому трагедии удалось не допустить.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило 01:38 на пульт диспетчера пожарной службы. Изначально на тушение был направлен дежурный караул 3-й пожарно-спасательной части. Когда спасатели прибыли, то постройка во дворе и сам дом горели открытым огнем. Кроме того, существовала угроза перехода огня на соседние здания.

Тогда было принято решение позвать ещё два пожарных расчета на подмогу.

- Для бесперебойной подачи воды на тушение использовался пожарный гидрант, подано пять многофункциональных стволов большой мощности. На месте происшествия работали три звена газодымозащитной службы. В течение сорока минут удалось ликвидировать открытое горение. Полностью последствия пожара были ликвидированы к 3:37, - отметили в министерстве.

В итоге, были повреждены кровля, стены и перекрытия. Общая площадь пожара составила около 120 кв. метров. В ликвидации возгорания были задействованы 29 человек и восемь единиц техники. Причина пожара пока неизвестна.

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