Ущерб почти 125 млн рублей: экс-мэра Горно-Алтайска условно осудили за мошенничество

Бывшего мэра Горно-Алтайска признали виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий, в результате которых городу был причинен ущерб почти на 125 млн рублей.

По данным регионального следственного комитета, Виктор Облогин похитил принадлежащий городу автомобиль стоимостью более 1,5 миллионов рублей (Toyota Land Cruiser Prado 120).

Как сообщает ведомство, Облогин организовал незаконное изъятие средств из федерального и регионального бюджетов в сумме более 17 миллионов рублей, а также предоставил «Управляющей компании Центральная», в которой имел свою долю, гарантии. В результате компания своих обязательств не исполнила, и долги – порядка 107 миллионов рублей - взыскали с муниципалитета.

За все это ему дали условный срок – четыре года и обязали взыскать с него 107 миллионов рублей в пользу города.

Обратно на работу

В начале сентября, еще до вынесения приговора, Облогина позвали в команду нового губернатора Олега Хорохордина советником по крупным и инвестиционным проектам. Тогда пресс-служба правительства объясняла приглашение Облогина его опытом работы – он руководил городом почти 25 лет. При нем столица республики трижды становилась победителем всероссийского конкурса «Самый чистый город», а в 2012 году Горно-Алтайск получил международную премию «Global Eco Brand Award».

По инсайдерской информации, сейчас в правительстве республики ищут законодательную возможность принять человека с непогашенной судимостью на госслужбу.

- Облогина позвали обратно на работу по нескольким причинам, - говорит известный алтайский политолог Константин Лукин. - Во-первых, предложение было сделано до выборов губернатора и врио главы региона Олегу Хорохордину было выгодно заручиться его голосами. Облогин пользуется большим уважением жителей, он много построил и сделал для города. Кроме того, найти более компетентного человека на местном уровне сложно.

Сфабрикованное дело?

В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу. По словам одного из адвокатов Облогина (интересы бывшего градоначальника защищают четверо юристов) Романа Киракосяна, решение суда будет обжаловано.

- Виктор Александрович не совершал преступлений, в которых его обвиняют, мы не согласны с решением, на сегодняшний момент большего сказать не могу, - заявил защитник.

Сам Виктор Облогин не раз заявлял, что дело против него носит политический характер. Бывший мэр говорил, что в его отстранении заинтересованы определенные люди, пытающиеся получить доступ к финансовым потокам и предприятиям жизнеобеспечения города. Но конкретных имен он не называл.

Почему такой маленький срок

Вызывает недоумение, как человек, которого осудили за мошенничество и превышение полномочий в результате которых городу был нанесен ущерб почти в 125 млн рублей, мог получить условный срок. Это притом, что алтайских чиновников отправляли за решетку и за более мелкие суммы.

По словам барнаульского адвоката Олега Горохова, который защищает экс-управляющего делами губернатора (Александра Карлина) и правительства Алексея Белобородова, при таких преступлениях возможно наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

- Могли быть применены определенные смягчающие обстоятельства, возможно, суд учел личность подсудимого, его заслуги. На наказание влияет квалификация преступления – статья – а не размер причиненного ущерба, - говорит правозащитник.

По словам другого специалиста, наказание зависит от принятой практики.

- В реальности в разных регионах практика может отличаться от того, что говорит закон, - считает адвокат Алексей Ростовцев. - Республика Алтай – это вообще «отдельное государство», где есть тенденция к смягчению приговоров. Был случай в республике с сотрудницей Росреестра, у нее были такие схемы – людей реально кидали. В итоге она получила копеечный срок, причем условный. Также много зависит от резонанса и судьи, который принимает решение. Например, санкции какой-то статьи подразумевают наказание от трех до десяти лет. Сколько получит преступник – на усмотрение судьи.

А еще был случай

Бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова приговорили к восьми годам и одному месяцу заключения в колонии строгого режима. Его обвинили в получении взяток на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

Бывшего мэра Барнаула Игоря Савинцева приговорили к 4 годам условно. Его обвиняли в том, что он присвоил себе и своим сыновьям несколько участков. Ущерб городу составил более 17 миллионов рублей. Экс-мэру смягчили приговор в связи с его состоянием здоровья, состоянием здоровья его жены, а также наличием двух внуков на иждивении.

Бывшего начальника Управления ветеринарии Алтайского края Анатолия Высочина приговорили к 5,5 годам тюрьмы за взятку. Он получил от директора по безопасности одной фирмы 345 тысяч рублей. За это Высочин должен был посодействовать в оформлении ветеринарных документов на продукцию.

Справка КП

Виктор Облогин родился 7 января 1951 года в Брянской области. Окончил Алтайский политехнический институт и Академию государственной службы при президенте РФ.

С 1979 был вторым и первым секретарём горкома ВЛКСМ. З

В 1983 назначен заместителем председателя горисполкома и вторым секретарём горкома КПСС.

В 1990 года избран заместителем председателя городского Совета народных депутатов.

С 1992 возглавлял администрацию Горно-Алтайска, был мэром города.

14 июня 2016 года задержан и отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве.