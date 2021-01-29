Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова попала в больницу после ДТП с грузовиком

Елена Безрукова Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 29 января, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова вместе с подчиненными попала в ДТП на трассе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Авария произошла на трассе «Барнаул – Бийск» в Троицком районе. По предварительной информации, водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем, в котором сидели чиновники: министр культуры региона Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры края Федор Зыков. Они ехали в Бийск в служебную командировку.

В результате ДТП все трое получили травмы, сейчас их госпитализировали в больницу. О степени тяжести их состояния не сообщается. Известно, что в Бийске пострадавшие должны были осмотреть земельный участок, на котором могут построить центр культурного развития, а также оценить техническое состояние здания Бийского государственного музыкального колледжа.

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