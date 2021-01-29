В Алтайском крае нельзя будет подать заявления о приеме в первый класс в феврале

Завершится прием заявлений 30 июня. Фото: Олег УКЛАДОВ

В министерстве образования и науки Алтайского края напомнили, что в этом году заявления о приеме в первый класс принимаются с 1 апреля, а не с 1 февраля, как обычно.

– Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс с 1 апреля могут те, кто проживает в микрорайоне школы. Далее идут льготные категории граждан - сотрудники МВД, воинских частей, прокуратуры, следственного комитета. Кроме того, преимущественное право на зачисление имеют те дети, братья и сестры которых обучаются в данной образовательной организации, – пояснила Наталья Полосина, начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур краевого Минобра.

Завершится прием заявлений 30 июня. Для тех, кто собирается учиться не по месту жительства, срок приема документов с 6 июля по 5 сентября.

Подать заявление можно через Госуслуги, отправить по почте или лично прийти в школу.

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