Минпросвещения и Рособрнадзор озвучил новые правила сдачи Единого государственного экзамена, а также итоговой аттестации для выпускников девятых классов в 2021 году.11 классНововведения вызваны текущей эпидемиологической обстановкой, которая продолжает оставаться нестабильной. Власти Алтайского края заранее стали готовиться не только к учебному году, но и продумывают все варианты проведения итоговой аттестации на предмет санитарной безопасности.- Принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение рециркуляторов. Это необходимо, поскольку на сегодняшний день ситуация в Алтайском крае хоть и стабилизировалась, но достаточно сложная в связи с коронавирусом. Кроме того, в конце зимы есть очень серьезные риски по заболеваниям ОРВИ и гриппу. Закупка дополнительного оборудования позволит обезопасить детей не только во время учебного процесса, но и во время проведения воспитательных мероприятий. Мы будем использовать эти приборы и при проведении ЕГЭ в мае-июне 2021 года, - отметила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.Ранее как раз из-за перевода детей на дистант и из-за роста заболеваемости коронавирусом было принято решение перенести итоговое сочинение с декабря на апрель 2021 года. При этом отменяется досрочный период сдачи ЕГЭ для выпускников школ и других участников.Те ученики 11 классов, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения вместо ЕГЭ могут сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике.Для ребят, которые планируют дальше получать образование в вузе и по окончании школы намерены сдавать ЕГЭ по выбору, должны будут набрать на экзамене по русскому языку баллы, равные оценке «удовлетворительно». При этом базовую математику им не придется сдавать.- ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а основной период ЕГЭ следом – ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет, - добавляют в минпросвещения.Те, кто не сможет сдать экзамены в основной срок по уважительной причине, приглашаются к сдаче в середине июля - с 12 по 17-е число. Бояться не поступления не стоит, так как все эти сроки будут синхронизированы с графиком приемной кампании.9 классДля девятиклассников досрочный период государственной итоговой аттестации также отменяется. Аттестаты школьники будут получать по результатам сдачи русского языка и математики. ОГЭ по выбору не будет проводиться.- Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года, - сообщает источник.Точные даты проведения контрольных будут озвучены региональным министерством образования.Что касается ГИА по русскому языку и математике, то он пройдет с 24 по 28 мая, резервные дни выпадут на начало июня. Те ребята, которые не смогут сдать экзамены, получат шанс сделать это в сентябрьский период.