Суд оштрафовал известного барнаульского ведущего за репост видео

Ролик входит в список экстремистских материалов Фото: Олег УКЛАДОВ

Известного ведущего из Барнаула Ивана Дмуха оштрафовали за репост видео десятилетней давности. Как пишет «Толк», ролик входит в список экстремистских материалов.

20 января дело уже передали в суд. Заседание по делу ведущего, обвиняемого в «производстве и распространении экстремистских материалов», проводила судья Центрального районного суда краевой столицы Ольга Мальцева. Мужчину признали виновным и назначили штраф – одну тысячу рублей.

- В ролике, по словам Ивана Дмуха, содержалась информация о «власти и ее беспомощности». Иван не снимал видео, а просто перепостил. Но оказалось, что эта запись находится в федеральном списке экстремистских материалов, - отмечает издание.

Напомним, в 2018 году в аналогичном преступлении обвиняли студентку Барнаула Марию Мотузную и ряд других жителей края. Истории получили большой общественный резонанс.

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