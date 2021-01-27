На дорогу в туркластере «Белокуриха горная» выделили 340 млн рублей из федерального бюджета

Документ предполагает строительство двух дорог Фото: Анна Перевощикова

В этом году из федерального бюджета выделят более 340 млн рублей на строительство дороги, ведущей к горе Мишина в Белокурихе. Как сообщили в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности, соответствующее соглашение подписали правительство региона и Федеральное агентство по туризму.

Документ предполагает строительство двух дорог. Одна из них, к горе Мишина, будут построена в этом году. Объект уже подготовили к основным работами частично уложили дорожное полотно.

- Завершить строительство дороги планируется в текущем году, она будет оснащена велодорожками и пешеходными тротуарами, подчеркнули в управлении.

Другая дорога будет вести к горе Глухариная. Строительство объекта планируется на следующий год. Общая сумма субсидии из федерального бюджета составит 465,7 млн рублей.

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